За нападение на таксиста на Среднем Урале осуждены бывший зэк и несовершеннолетний студент

На Среднем Урале суд огласил приговор 25-летнему ранее судимому мужчине и 17-летнему студенту.

Ночью 12 мая прошлого года старший сообщник уговорил своего несовершеннолетнего знакомого забрать у таксиста машину, чтобы доехать из Новоуральска в Серов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Подельники вызвали такси и поехали в сторону Серова. По дороге старший сообщник, не сказав ничего студенту, достал нож и ударил им в шею таксиста, причинив ему касательное ранение.

Машина съехала в кювет, таксист выбежал и стал на трассе ловить попутные машины. Злоумышленники в это время пытались выехать из кювета, но не смогли и убежали с места преступления. Таксист смог остановить "попутку", после чего ему оказали медицинскую помощь.

Сбежавших преступников поймала полиция. Старшему суд назначил 19 лет в колонии строгого режима, студент получил 2 года воспитательной колонии.