18 Октября 2020
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Высоцкий смотровая площадка (2012) | Фото:Накануне.RU

Ученые выяснили, что треть женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной из-за того, что это позволит им бесплатно поесть.

К такому выводу пришли социологи из университета города Азуса (США), опубликовавшие результаты своих исследований в журнале SPPS.

Отмечается, что к подобному "приему" чаще всего прибегают девушки, которые страдают от макиавеллизма, нарциссизма и психопатии.

Социологи также заметили, что также могут вести себя и мужчины, пишет Regnum. Исследований на эту тему пока не проводились.

Ранее американские ученые выяснили, о чем проще всего разговаривать на первом свидании. Большая часть респондентов (41%) считает, что лучше всего обсуждать музыкальные предпочтения, 39% ответили, что проще говорить о работе, столько же предпочитают обсуждать любимые телепередачи и фильмы.

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Ученые выяснили, что треть женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина

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Теги: девушки, свидания, ужин



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