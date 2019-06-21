Ученые выяснили, что треть женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной из-за того, что это позволит им бесплатно поесть.

К такому выводу пришли социологи из университета города Азуса (США), опубликовавшие результаты своих исследований в журнале SPPS.

Отмечается, что к подобному "приему" чаще всего прибегают девушки, которые страдают от макиавеллизма, нарциссизма и психопатии.

Социологи также заметили, что также могут вести себя и мужчины, пишет Regnum. Исследований на эту тему пока не проводились.

Ранее американские ученые выяснили, о чем проще всего разговаривать на первом свидании. Большая часть респондентов (41%) считает, что лучше всего обсуждать музыкальные предпочтения, 39% ответили, что проще говорить о работе, столько же предпочитают обсуждать любимые телепередачи и фильмы.