В Прикамье стало в два раза больше миллиардеров

В Пермском крае удвоилось число миллиардеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

На заседании парламента прозвучал отчёт о работе краевого управления федеральной налоговой службы в ушедшем году. Его глава, Чулпан Госсамова, рассказала, что в 2018 г. семь человек задекларировали доход в сумме более 1 млрд руб. По итогам декларационной кампании 2017 г. миллиардеров было трое.

Отметим, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество миллиардеров упало с 10 до трех.