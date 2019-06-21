18 Октября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье стало в два раза больше миллиардеров

В Пермском крае удвоилось число миллиардеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.
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На заседании парламента прозвучал отчёт о работе краевого управления федеральной налоговой службы в ушедшем году. Его глава, Чулпан Госсамова, рассказала, что в 2018 г. семь человек задекларировали доход в сумме более 1 млрд руб. По итогам декларационной кампании 2017 г. миллиардеров было трое.

Отметим, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество миллиардеров упало с 10 до трех.

Итоги декларационной кампании Пермский край(2019)|Фото: УФНС по Пермскому краю

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В Прикамье стало в два раза больше миллиардеров

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Теги: миллиардеры, УФНС по Пермскому краю, Чулпан Госсамова



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