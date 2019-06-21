18 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге судят банду вымогателей, которые требовали у бизнесмена 120 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении четырех мужчин - они обвиняются в вымогательстве, угоне машины и похищении человека.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они требовали у местного бизнесмена 120 млн руб. за якобы невозбуждение в отношении него уголовного дела, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Сообщники использовали поддельные удостоверения сотрудников силовых структур. Бизнесмен отказывался отдавать деньги. Тогда злоумышленники похитили предпринимателя и инсценировали угон его автомобиля.

Мужчины повезли бизнесмена в сторону Москвы, продолжая вымогать деньги. В одном из городов Удмуртии мужчина согласился отдать бандитам меньшую сумму, его отпустили и на поезде он приехал обратно в Екатеринбург, где обратился за помощью в региональное управление ФСБ.

Контрразведчики задержали членов банды в июне прошлого года. Уголовное дело передано в суд.

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В Екатеринбурге судят банду вымогателей, которые требовали у бизнесмена 120 млн рублей

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Теги: вымогательство, похищение, бизнесмен, деньги, угон, СК



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