В Екатеринбурге судят банду вымогателей, которые требовали у бизнесмена 120 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении четырех мужчин - они обвиняются в вымогательстве, угоне машины и похищении человека.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они требовали у местного бизнесмена 120 млн руб. за якобы невозбуждение в отношении него уголовного дела, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Сообщники использовали поддельные удостоверения сотрудников силовых структур. Бизнесмен отказывался отдавать деньги. Тогда злоумышленники похитили предпринимателя и инсценировали угон его автомобиля.

Мужчины повезли бизнесмена в сторону Москвы, продолжая вымогать деньги. В одном из городов Удмуртии мужчина согласился отдать бандитам меньшую сумму, его отпустили и на поезде он приехал обратно в Екатеринбург, где обратился за помощью в региональное управление ФСБ.

Контрразведчики задержали членов банды в июне прошлого года. Уголовное дело передано в суд.