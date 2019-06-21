Больше 3,5 тысяч инновационных вагонов изготовит "Уалвагонзавод" для ФГК в этом году

"Уралвагонзавод" (УВЗ) изготовит и поставит АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя структура ОАО «РЖД») 3692 полувагона в 2019 году, из которых более 2650 единиц – это инновационные вагоны модели 12-196-02 разработки УВЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, «долгосрочное контрактование, которое в настоящее время активно внедряется в Корпорации, позволяет не только эффективно планировать загрузку производственных мощностей, но и выстраивать долговременные отношения с поставщиками оборудования и комплектующих. В итоге это даёт позитивный эффект для стабилизации и дальнейшего развития бизнеса всех участников договорных отношений».

Всего за время сотрудничества с ФГК корпорация поставила перевозчику около 20.000 вагонов различных типов.

Напомним, инновационный вагон модели 12-196-02 разработки и производства УВЗ - это четырехосный универсальный цельнометаллический полувагон с торцевыми стенами и люками в полу. Его преимуществом являются увеличенный объём кузова (88 м³), грузоподъемность (75 тонн) и пробег до первого деповского ремонта (500.000 км). Полувагон предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов.