"Маршрутчики чувствуют свою безнаказанность". В Челябинске депутаты предлагают ужесточить требования для перевозчиков

Челябинские депутаты предлагают расширить список нарушений, за которые можно наказывать недобросовестных перевозчиков. Соответствующий законопроект парламентария направят в Заксобрание области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

В настоящий момент перевозчика могут лишить свидетельства об осуществлении перевозок только при неоднократном (свыше 5 раз в месяц) нарушении расписания движения. Каждое нарушение надо зафиксировать и составить протокол.

"То есть, у муниципалитета нет возможности вовремя пресекать нарушения транспортников и наказывать их. А маршрутчики тем временем чувствуют свою безнаказанность - нарушают схемы маршрутов, у них непонятно какие машины и непонятно какие водители, которые ни за что не отвечают. Таких пора выдворить с наших улиц", - подчеркнул спикер гордумы Станислав Мошаров.

В связи с этим депутаты предлагают расширить перечень нарушений, за которые город вправе лишить перевозчика свидетельства. В частности, если за рулем автомобиля находится водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком, если для перевозки пассажиров используется транспортное средство, не находящееся в праве собственности у перевозчика, и, при нарушении требований, прописанных в свидетельстве об осуществлении перевозок.