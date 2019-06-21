"Маршрутчики чувствуют свою безнаказанность". В Челябинске депутаты предлагают ужесточить требования для перевозчиков

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
общественный транспорт, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

"Маршрутчики чувствуют свою безнаказанность". В Челябинске депутаты предлагают ужесточить требования для перевозчиков

Челябинские депутаты предлагают расширить список нарушений, за которые можно наказывать недобросовестных перевозчиков. Соответствующий законопроект парламентария направят в Заксобрание области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

В настоящий момент перевозчика могут лишить свидетельства об осуществлении перевозок только при неоднократном (свыше 5 раз в месяц) нарушении расписания движения. Каждое нарушение надо зафиксировать и составить протокол.

"То есть, у муниципалитета нет возможности вовремя пресекать нарушения транспортников и наказывать их. А маршрутчики тем временем чувствуют свою безнаказанность - нарушают схемы маршрутов, у них непонятно какие машины и непонятно какие водители, которые ни за что не отвечают. Таких пора выдворить с наших улиц", - подчеркнул спикер гордумы Станислав Мошаров.

В связи с этим депутаты предлагают расширить перечень нарушений, за которые город вправе лишить перевозчика свидетельства. В частности, если за рулем автомобиля находится водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком, если для перевозки пассажиров используется транспортное средство, не находящееся в праве собственности у перевозчика, и, при нарушении требований, прописанных в свидетельстве об осуществлении перевозок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Маршрутчики чувствуют свою безнаказанность". В Челябинске депутаты предлагают ужесточить требования для перевозчиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: маршрутка, депутаты, законопроект, общественный транспорт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети