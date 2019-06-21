"Мисс мира" Ксения Сухинова считает, что пенсионеры в огородах "пассивно отдыхают"

Нелепые восторги Instagram-блогеров в адрес "социальной политики" государства уже давно стали отдельным жанром, который вызывает грустную улыбку. Создается впечатление, что популярные в сети красотки вообще не живут в России, ничего не знают, например, о пенсионной реформе и гнева народного, соответственно, тоже не боятся.

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Вот, например, в очередной раз отожгла уроженка Нижневартовска, 31-летняя победительница конкурсов "Мисс Россия 2007" и "Мисс мира 2008" Ксения Сухинова. Она решила рассказать своим подписчикам, что не все пенсионеры копаются в грядках (чтобы выжить), некоторые еще ого-го.

Жизнерадостная Ксения рассказывает российским пенсионерам, как надо жить

Под селфи в розовом костюме с глубочайшим декольте блондинка пишет: "Существует расхожее мнение про пассивный отдых на пенсии. Вот, мол, выйду на пенсию и заведу хозяйство, отдохну…Но это неправда, что летом пенсионеры все повально занимаются огородами и благоустройством своих загородных домов)) И есть яркий тому пример - 76-летний программист из Петербурга, который вышел в финал конкурса специалистов в области IT-технологий "Цифровой прорыв". Как вам такие активные дедушки на каникулах?" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).