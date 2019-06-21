18 Октября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

Капвложения "Уралкалия" в 2019 году будут сопоставимы с прошлогодними 

Капвложения "Уралкалия" в этом году будут сопоставимы с уровнем 2018 г.. Об этом "Интерфаксу" рассказал генеральный директор компании Дмитрий Осипов.
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В прошлом году capex компании вырос на треть - до $358 млн. При этом инвестиции в расширение мощностей были снижены на 15%, до $141 млн. Одновременно затраты на поддержание мощностей выросли более чем в два раза - до $217 млн. Это максимальный уровень за последние пять лет.

"Уралкалий" в настоящее время обсуждает инвестпрограмму до 2030 г., сказал Осипов, выступая на конференции "Россия-Африка" в Москве. Компания ставит перед собой задачу увеличения мощностей в соответствии с ростом рынка, чтобы "как минимум сохранить рыночную долю" и уровень производства.

Весной 2015 г. совет директоров "Уралкалия" утвердил инвестпрограмму до 2020 г. общим объемом $4,5 млрд. Однако позднее компания начала выкуп акций с рынка, что в совокупности со снижением цен на калий привело к росту долговой нагрузки. В результате с 2015 г. "Уралкалий" сократил инвестиции в рост мощностей и сдвинул сроки реализации основных проектов: Усть-Яйвы, Половодово и нового рудника "Соликамск-2".

Теперь компания планирует запустить новый рудник "Соликамск-2" в 2024 г/, Половодово - в 2027 г. Выход на полную мощность по этим проектам запланирован на 2027 и 2030 гu/ соответственно, Усть-Яйвинского рудника - на 2026 г.

Общая стоимость инвестпроектов компании, включая также строительство новой производственной линии на БКПРУ-4 (+1,5 млн тонн с 2023 г), оценивается в 194,2 млрд руб., говорилось в презентации Пермского края к отраслевому совещанию у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Из них освоено 29,1 млрд руб.

Усть-Яйва должна заместить выбывающие мощности рудника "Березники-2", в то время как новая шахта "Соликамск-2" строится для отработки оставшихся запасов аварийного рудника. Чистый прирост мощностей должен дать проект Половодово (2,8 млн тонн).

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Капвложения "Уралкалия" в 2019 году будут сопоставимы с прошлогодними 

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Теги: Уралкалий, Дмитрий Осипов, капитальные влаожения



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