В Челябинской области наркодилеров приговорили к длительным тюремным срокам
В Челябинске осудили трех человек, которые сбывали наркотики в особо крупном размере.
В апреле прошлого года их задержали при сбыте более 1 кг наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
После обысков в жилище одной из участник ОПГ сотрудники ФСБ нашли еще более 600 граммов героина.
Суд приговорил виновных от 9 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов.