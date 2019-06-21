В Челябинской области наркодилеров приговорили к длительным тюремным срокам

В Челябинске осудили трех человек, которые сбывали наркотики в особо крупном размере.

В апреле прошлого года их задержали при сбыте более 1 кг наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

После обысков в жилище одной из участник ОПГ сотрудники ФСБ нашли еще более 600 граммов героина.

Суд приговорил виновных от 9 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов.