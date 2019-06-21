Мария Захарова рассказала о жестком наказании дельфинихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фото из сочинского дельфинария. И там же рассказала историю, связанную с фотографией.

"В "Сочи-парке": - А можно мне с двумя дельфинами сфотографироваться? - Нельзя. - А почему? - Наказана. - За что? - Нарушила дисциплину. - Ну, пожалуйста! - Нет. - Я Вас очень прошу. - Сказал, нет, и не просите. - Ну, какую-такую дисциплину я нарушила, что нельзя? - Не Вы, а дельфиниха. (наказанная на заднем фоне)", - приводит Захарова свой диалог с дельфиньим тренером.

Не все подписчики Захаровой остались довольны ее историей и вообще фактом посещения дельфинария. Буквально накануне, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" многие россияне, в том числе известные, просили принять законы, запрещающие отлов и содержание таких животных в неволе, использование их в качестве развлечений. Но Захарова, видимо, не в курсе информповестки. "Мало того что дельфин в неволе ,так еще и наказанный", - пишут Марии в комментариях. "Огорчена......, думаю, что именно Вы должны быть против дельфинариев, цирков с животными и всему подобному...", - добавляет другая пользовательница. "Позор фотографироваться с животными, которые находятся в неволе. Тем более тем, кто в состоянии продвинуть гуманный закон о закрытии всевозможных зоопарков, дельфинариев и прочих тюрем для фауны. Позор!" – негодует еще один посетитель страницы Захаровой.