18 Октября 2020
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Мария Захарова (2019) | Фото:instagram.com/mzakharovamid

Мария Захарова рассказала о жестком наказании дельфинихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фото из сочинского дельфинария. И там же рассказала историю, связанную с фотографией.

"В "Сочи-парке": - А можно мне с двумя дельфинами сфотографироваться? - Нельзя. - А почему? - Наказана. - За что? - Нарушила дисциплину. - Ну, пожалуйста! - Нет. - Я Вас очень прошу. - Сказал, нет, и не просите. - Ну, какую-такую дисциплину я нарушила, что нельзя? - Не Вы, а дельфиниха. (наказанная на заднем фоне)", - приводит Захарова свой диалог с дельфиньим тренером.

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ñ Ð—Ð°Ñ…Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/mzakharovamid

Не все подписчики Захаровой остались довольны ее историей и вообще фактом посещения дельфинария. Буквально накануне, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" многие россияне, в том числе известные, просили принять законы, запрещающие отлов и содержание таких животных в неволе, использование их в качестве развлечений. Но Захарова, видимо, не в курсе информповестки. "Мало того что дельфин в неволе ,так еще и наказанный", - пишут Марии в комментариях. "Огорчена......, думаю, что именно Вы должны быть против дельфинариев, цирков с животными и всему подобному...", - добавляет другая пользовательница. "Позор фотографироваться с животными, которые находятся в неволе. Тем более тем, кто в состоянии продвинуть гуманный закон о закрытии всевозможных зоопарков, дельфинариев и прочих тюрем для фауны. Позор!" – негодует еще один посетитель страницы Захаровой.

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Мария Захарова рассказала о жестком наказании дельфинихи

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Теги: мария захарова, дельфинарий, насилие над животными



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