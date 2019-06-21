СП: Минкомсвязи передало сотрудниками квартиры в пользование за один рубль

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не отразило в бюджетном учете квартиры, безвозмездно переданные сотрудникам.

Это выяснила Счетная палата при проверке исполнения бюджета в Минкомсвязи за 2018 год.

Как сообщает пресс-служба СП, в документе нет сведений о квартирах, которые Минкомсвязь передала сотрудникам в безвозмездное пользование, и о списанном имуществе.

"Всего – 82 единицы по условной цене в 1 рубль при оценочной стоимости в 14,29 млн рублей", - уточнили в Счетной палате.

Кроме того, ведомство не отразило в бюджетном учете сведения о двух банковских гарантиях, которые получило для обеспечения обязательства по контрактам на сумму 21,14 млн рублей.

Ранее Счетная палата выявила ряд нарушений при исполнении бюджета в сфере образования и науки. Так, Министерство просвещения ввело в эксплуатацию только восемь объектов из 20, а Министерство науки и высшего образования не закрепило за Российской академией наук большую часть зданий, находящихся у нее на балансе.

Также образовательные ведомства не предоставили аудиторам информацию для оценки реализации госпрограммы по развитию образования.