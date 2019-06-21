18 Октября 2020
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Общество Тюменская область
(2004) | Фото

Медики Тюмени поддержали главу онкоцентра, на давление со стороны которого пожаловались подчинённые

В Тюмени сотрудники многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" поддержали главу местного онкоцентра Андрея Кудрякова в ситуации, которая развивается в учреждении. Там разгорается конфликт из-за претензий сотрудников финансового блока учреждения, передаёт корреспондент Накануне.RU

Напомним, конфликт разгорелся между работниками бухгалтерии и начальством больницы после жалобы, отправленной работниками финансово-экономического блока губернатору Александру Моору. Экономисты пытались вступиться за главного бухгалтера онкоцентра, которую, по мнению сотрудников, несправедливо привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплат. Подписи в поддержку коллеги поставили 28 человек. И якобы после того, как о письме стало известно руководству, главврач начал вынуждать специалистов центра увольняться. Департамент здравоохранения начал проверку.

Сегодня на сайте "Медицинского города" появилось обращение его сотрудников, которые "не могут молчать из-за агрессивной риторики СМИ". Медики, перечисляя заслуги онкоцентра, говорят о том, что "сегодня эта трудная, сложная и многокомпонентная работа подвергается необоснованной критике с подачи части сотрудников финансово-экономической службы учреждения", которые "пишут "обличительные" письма в СМИ, различные инстанции, чем "решают какие-то собственные, далекие от медицины, вопросы".

"Нам хотелось бы напомнить им, что их действия наносят ущерб не только отдельным представителям "Медицинского города", но и всему коллективу, всей нашей организации. Своими действиями они не только роняют имидж "города", но и наносят вред нашим пациентам, ждущих от специалистов не "публичных разборок", а внимательного отношения, опыта, знаний в проведении диагностики и лечения", - говорится в письме.

Его авторы "категорически не согласны с обвинениями в адрес главного руководителя Андрея Кудрякова".

"Он возглавляет наше учреждение с 2013 года. За это время прошла кардинальная реновация онкологической службы, появилось новейшее оборудование, например, современная гибридная операционная, оснащенная ангиографическим комплексом экспертного класса. Мы категорически против огульного "охаивания" как всего коллектива, так и отдельных его сотрудников. Мы призываем наших коллег, обратившихся в СМИ, вспомнить о наших внутрикорпоративных ценностях: "Мы уважаем коллег и доверяем друг другу!", "Главное дело нашего коллектива – помочь пациенту. Каждый наш сотрудник работает на решение именно этой задачи". Мы призываем вас к диалогу, а общественность Тюменской области – к нам. Приходите, посмотрите, как мы работаем, мы всегда открыты для встреч", - резюмируют сотрудники "Медицинского города".

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина в разговоре с Накануне.RU отметила, что проверка пока не окончена, 20 июня она продлена.

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Медики Тюмени поддержали главу онкоцентра, на давление со стороны которого пожаловались подчинённые

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Теги: онкоцентр, жалоба, департамент здравоохранения, проверка



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Ранее 10.06.2019 12:59 Мск В Тюмени проводят проверку по жалобе работников онкоцентра

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