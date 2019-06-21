Грузинский президент назвала Россию "врагом" и "оккупантом" на фоне протестов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в "расколе страны".

На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.

Напомним, конфликт начался с того, как в Тбилиси стартовала Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, это очень не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Ему и членам делегации удалось покинуть здание.

Грузинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили акцию протеста у здания парламента страны.

Протесты прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Regnum.

По его словам, тот факт, что грузинские власти допустили нападения на российскую делегацию в Тбилиси, ставит под вопрос адекватность политического руководства Грузии и его способность быть ответственным международным партнером.