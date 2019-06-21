18 Октября 2020
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Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Дата рассмотрения отчёта главы Екатеринбурга перед депутатами остаётся открытой

Депутаты думы Екатеринбурга, после принятия поправок в бюджет-2019, рассмотрели варианты даты отчёта перед ними главы города Александра Высокинского.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, поскольку этот вопрос на заседании рассматривался в разделе "разное", принятие решения не требовалось. Как пояснил журналистам председатель гордумы Игорь Володин, он уже официально утвердил повестку очередного заседания на 25 июня - отчёта в ней нет. Но любой из депутатов может, что называется, с голоса внести этот вопрос в следующий вторник, и если большинство народных избранников проголосуют "за" - мэр сможет отчитаться.

Сам же Володин заявил корреспонденту Накануне.RU, что для него лично не принципиально, когда заслушивать Высокинского, 25 июня или в сентябре. Хотя ранее спикер через пресс-службу мэрии сказал, что перенос отчёта главы на второе полугодие - "выверенное и обдуманное решение".

По всей видимости, смягчение позиции руководителя думы связано с сегодняшним выступлением перед депутатами Высокинского, который деликатно попросил коллег из представительного органа власти выслушать его 25 июня. Мэр объяснил эту дату тем, что осенью начнётся бюджетный процесс - будет формироваться муниципальная казна на 2020 год. А отчёт предусматривает не только рассказ о достижениях, но и проблемах.

"Из его логики вытекают приоритеты бюджетной политики на 2020 год, их надо обсудить заранее, - пояснил глава. - Мы покажем ситуацию по садикам, школам, дорогам и так далее, расставим приоритеты".

Отметим, что в нормативных актах на уровне муниципалитета нет регламентации сроков ежегодного отчёта главы перед депутатами. Он это может делать по согласованию с думой и в январе, и в июне, и в декабре. Но федеральное законодательство предусматривает, что в случае, если представительный орган дважды поставит мэру "неуд" за работу, следующим шагом может стать отставка главы.

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Дата рассмотрения отчёта главы Екатеринбурга перед депутатами остаётся открытой

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Теги: Александр Высокинский, отчет Высокинского



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