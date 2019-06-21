В Зауралье осудили залетных разбойников, укравших из дома пенсионерки 3 млн рублей

В Зауралье осудили двух жителей Архангельской области, которые напали на пенсионерку и под угрозой расправы забрали из ее дома 3 млн руб., принадлежавших ее сыну.

Злоумышленники пришли к 65-летней женщине 7 июня прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчины ударили пенсионерку по голове, потом связали и начали избивать, угрожая ножом. Нападавшие требовали выдать им деньги и ценности. Под угрозой расправы женщина показала то место, где у нее лежали деньги сына.

Через две недели мужчин задержали.

Суд назначил каждому из нападавших по 12 лет в колонии особого режима.