Политологи пытаются вытащить из колонии осужденного вице-губернатора Сандакова

Политолог Евгений Минченко в ходе эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" озвучил четыре фамилии людей, которые, по его словам, неправомерно либо преследуются, либо уже отбывают наказание. Политолог назвал всех четырех "нашими товарищами", заявив, что соответствующее обращение уже подготовлено и передано в адрес президента, передает корреспондент Накануне.RU.

Получив слово, Минченко заметил, что прозвучала фамилия Голунова (журналист "Медузы" Иван Голунов, задержанный якобы за хранение наркотиков в Москве, позже отпущенный. – прим.), поэтому он также бы хотел озвучить четыре фамилии людей, которые, по мнению политолога, необоснованно преследуются. "Милосердов, Сандаков, Максимов, Кабанов", - перечислил глава холдинга "Минченко консалтинг". На уточняющий вопрос Соловьева, мол, с ними то же самое произошло, что и с Голуновым, Минченко ответил, что "есть вопросы по следствию и по тому, как оно было проведено". Обращение с просьбой разобраться в ситуации, по словам Минченко, он и еще некоторые его коллеги подготовили и передали в Администрацию президента.

В настоящее время в Москве проходит судебный процесс по делу публициста, выпускника МГУ Петра Милосердова, который обвиняется в попытке организации госпереворота в Казахстане. При этом сами казахские власти… не имеют претензий к Милосердову.

5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска приговорил (со второй попытки) бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова к отбыванию 5,5 года в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.

Основанием для обвинений и осуждений Сандакова явились показания также осужденного ранее, затем помилованного чиновника из Озерска Евгения Тарасова, о чем мы неоднократно рассказывали.