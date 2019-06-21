Политологи пытаются вытащить из колонии осужденного вице-губернатора Сандакова

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область В России
Николай Сандаков (2018) | Фото: Накануне.RU

Политологи пытаются вытащить из колонии осужденного вице-губернатора Сандакова

Политолог Евгений Минченко в ходе эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" озвучил четыре фамилии людей, которые, по его словам, неправомерно либо преследуются, либо уже отбывают наказание. Политолог назвал всех четырех "нашими товарищами", заявив, что соответствующее обращение уже подготовлено и передано в адрес президента, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Получив слово, Минченко заметил, что прозвучала фамилия Голунова (журналист "Медузы" Иван Голунов, задержанный якобы за хранение наркотиков в Москве, позже отпущенный. – прим.), поэтому он также бы хотел озвучить четыре фамилии людей, которые, по мнению политолога, необоснованно преследуются. "Милосердов, Сандаков, Максимов, Кабанов", - перечислил глава холдинга "Минченко консалтинг". На уточняющий вопрос Соловьева, мол, с ними то же самое произошло, что и с Голуновым, Минченко ответил, что "есть вопросы по следствию и по тому, как оно было проведено". Обращение с просьбой разобраться в ситуации, по словам Минченко, он и еще некоторые его коллеги подготовили и передали в Администрацию президента.

В настоящее время в Москве проходит судебный процесс по делу публициста, выпускника МГУ Петра Милосердова, который обвиняется в попытке организации госпереворота в Казахстане. При этом сами казахские власти… не имеют претензий к Милосердову.

5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска приговорил (со второй попытки) бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова к отбыванию 5,5 года в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.

Основанием для обвинений и осуждений Сандакова явились показания также осужденного ранее, затем помилованного чиновника из Озерска Евгения Тарасова, о чем мы неоднократно рассказывали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Политологи пытаются вытащить из колонии осужденного вице-губернатора Сандакова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Минченко, Николай Сандаков, Петр Милосердов, Евгений Тарасов, суд, прямая линия, дело Голунова,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети