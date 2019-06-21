18 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор рассказал, как в Тюменской области решается проблема с доступностью качественной питьевой воды

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращении к президенту жителей села Каскара, у которых отсутствует водопровод.

"Что касается села Каскара. Проблема нам знакома. Централизованное водоснабжение в селе есть, но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию - Каскаринской птицефабрике. Для того, чтобы у нас была возможность инвестировать в нее бюджетные средства, либо частные средства, на эти сети нужно было оформить право собственности и мы много лет занимались этим вопросом - оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность, оформили все земельный участки под этим водопроводом, сегодня мы готовы перейти в новые отношения - концессионные, чтобы провести реконструкцию этих сетей водоснабжения по всем улицам в селе Каскара за счет частного инвестора. Уже в сентябре-октябре мы заключим концессионное соглашение в целом на Тюменский район и не только село Каскара, но и другие населенные пункты Тюменского района получат возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. Этот вопрос мы обсуждали на сходе граждан и я неоднократно отвечал на него в средствах массовой информации. Сегодня все жители села Каскара имеют возможность заявиться на технологическое присоединение. Поручение президента беру на личный контроль", - объяснил Моор.

Он также рассказал, как в целом в регионе решается проблема качественной воды.

"Президент отметил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой сегодня актуален для всей России. Мы в Тюменской области занимаемся этим вопросом системно. Сегодня 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной воде, причем 20% из них получили такую возможность за последние 15 лет. Мы решаем эту проблему разными путями. В тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, строим водопроводные сети, в тех населенных пунктах, где такой возможности нет, строим павильоны чистой воды. За последние пять лет мы установили почти 500 таких павильонов. В прошлом году мы закончили программу, в соответствии с которой, все населенные пункты с численностью населения больше 350 человек, такими павильонами обеспечены. В этом году программу продолжаем. Задача наша на текущий год - обеспечить такими павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", - рассказал губернатор.

Видеообращения главы региона можно посмотреть ВКонтакте, в Одноклассниках и в Instagram.

Напомним, накануне во время Прямой линии с президентом России был поднят вопрос водоснабжения села Каскара. Путин обратился к губернатору с просьбой решить вопрос побыстрее

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Моор рассказал, как в Тюменской области решается проблема с доступностью качественной питьевой воды

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Теги: александр моор, село каскара, питьевая вода



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