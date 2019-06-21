18 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
беспилотник США RQ-4A Global Hawk (2017) | Фото: Berforum.ru

Авиационные власти США запретили полеты гражданских самолетов над Оманским заливом

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам полеты в надводной зоне воздушного пространства Ормузского и Оманского заливов, контролируемой Тегераном. Это сделано из соображений безопасности из-за повышенной напряженности в регионе, передает Reuters.

По данным FAA, в тот момент, когда иранцы сбили американский беспилотник Global Hawk, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от него (около 83 км). "На момент перехвата в районе находилось множество гражданских бортов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне военные власти США признали потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он был уничтожен иранской ракетой. Ранее об уничтожении американского БПЛА сообщили представители военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а военное командование США отрицало потерю летательного аппарата.

Правда, теперь американцы утверждают, что их беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана, а был сбит в международной зоне над Ормузским проливом, соединяющим Персидский и Оманский заливы, передает NBC. Представитель военного командования США заметил, что это расценивается как неспровоцированная атака.

Сообщение о сбитом беспилотнике пришло на фоне усиления напряженности в регионе. США обвиняют Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Иран отрицает свою причастность.

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Авиационные власти США запретили полеты гражданских самолетов над Оманским заливом

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Теги: оманский залив, иран, беспилотник



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