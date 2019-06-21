18 Октября 2020
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Московский Экономический Форум, МЭФ, Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

"У Грудинина нет офшоров". Зюганов ответил Путину

У бывшего кандидата в президенты от КПРФ, директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина нет денег в оффшорах и нет зарубежных счетов. Об этом в своем телеграм-канале написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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"В ответ на вопрос о возможности назначения Грудинина на пост председателя правительства президент сказал: «Прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагается, нужно хорошо подумать. Надо для начала вывести деньги из офшоров». Хотел бы в этой связи заявить: Павла Грудинина, как очень успешного хозяйственника, можно хоть сейчас назначать премьер-министром, поскольку у него НЕТ денег в офшорах, как НЕТ и зарубежных счетов", - заявил лидер КПРФ.

Он также напомнил, что в настоящий момент хозяйство директора Совхоза им. Ленина, по мнению юристов КПРФ, пытаются захватить рейдеры.

"А вот захват рейдерами совхоза им. Ленина, который возглавляет Грудинин, продолжается. Мы официально обратились к руководству страны, изложив все факты нарушений. Однако ответа до сих пор нет. Мы продолжаем требовать остановить это чистейшей воды беззаконие!" - закончил лидер парламентских коммунистов.

Напомним, что накануне во время своей "Прямой линии" Владимир Путин сам выбрал из бегущий строки вопрос о том, почему он не назначит Павла Грудинина премьер-министром. Автор вопроса также сравнил главу Совхоза им. Ленина с Примаковым.

"У Примакова не было счетов за границей. Прежде, чем предлагать такие кадровые решения, нужно проверить деньги в оффшорах",- заявил Владимир Путин, очевидно, решив напомнить о том, что во время выборов президента ЦИК пытался снять кандидатуру Павла Грудинина из-за якобы обнаруженных у него зарубежных счетов. Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место, набрав более 11% голосов.

Упоминание имени Грудинина на "Прямой линии" активно комментируют в соцсетях.

"Сравнения с Примаковым Грудинин не выдержал..." - написал ведущий, журналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

"Путин забил последний гвоздь в гроб Грудинина", - пишет блогер и публицист Максим Кононенко.

"Грудинин, в отличие от Навального и Голунова, звучит. Но не прощён. Доведут до конца", - пишет телеграм-канал "Старая площадь", очевидно напоминая, что Владимир Путин аккуратно относится к тому, чьи имена он упоминает в своих речах.

Журналист Максим Шевченко в заявлении Путина услышал сигнал о том, что дело Грудинина действительно будет решено не в его пользу.

"Так это и есть ответ Путина на Ваши обращения, Геннадий Андреевич! Он говорит Вам и всем, кому больно за Совхоз имени Ленина: "Уничтожим до конца!". По двум причинам:

  1. Режим живет по закону "сильный жрет слабого". Поэтому рейдеры - это их подельники.
  2. Путину и АП надо показать беспомощность КПРФ и НПСР, что они ничего не могут, кроме слов и эмоциональных протестов.

Разгром Грудинина - публичное унижение левой оппозиции", - написал он.

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"У Грудинина нет офшоров". Зюганов ответил Путину

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Теги: Прямая линия, Грудинин, Зюганов, офшоры, выборы президента, Совхоз им. Ленина



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Ранее 20.06.2019 15:53 Мск Путин сравнил Примакова и Грудинина

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