Полковнику ФСБ Черкалину продлили арест, чтобы установить происхождение изъятых у него миллиардов

Суд продлил на два месяца арест начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиненного в коррупции.

Следователь заявил, что Черкалина проверяют на причастность к другим преступлениям. Находясь на свободе, полковник может угрожать свидетелям.

Кроме того, следствию необходимо установить происхождение изъятых у него денежных средств.

Адвокат просил для подзащитного более мягкую меру пресечения - домашний арест, сообщает РИА Новости.

Напомним, полковника Черкалина обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.

Сам Хотин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.