Защитник сборной России Федор Кудряшов официально покинул "Истанбул"

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".

"Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Федора Кудряшова за вклад в успехи клуба", - говорится в сообщении официального твиттера клуба.

Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/zmuNX4viED — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 июня 2019 г.

Напомним, что Кудряшов перешел в турецкий клуб зимой 2019 года на правах свободного агента. До этого футболист выступал за казанский "Рубин". За "Истанбул Башакшехир" 32-летний футболист сыграл 8 матчей, забив 1 мяч. В чемпионате Турции клуб финишировал на втором месте.

Вместе с Кудряшовым "Истанбул Башакшехир" покинули тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор, немецкий защитник Сердар Таски и боснийский форвард Риад Байич.