18 Октября 2020
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Игорь Акинфеев Федор Кудряшов сборная России (2017) | Фото: rfs.ru

Защитник сборной России Федор Кудряшов официально покинул "Истанбул"

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".

"Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Федора Кудряшова за вклад в успехи клуба", - говорится в сообщении официального твиттера клуба.

Напомним, что Кудряшов перешел в турецкий клуб зимой 2019 года на правах свободного агента. До этого футболист выступал за казанский "Рубин". За "Истанбул Башакшехир" 32-летний футболист сыграл 8 матчей, забив 1 мяч. В чемпионате Турции клуб финишировал на втором месте.

Вместе с Кудряшовым "Истанбул Башакшехир" покинули тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор, немецкий защитник Сердар Таски и боснийский форвард Риад Байич.

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Защитник сборной России Федор Кудряшов официально покинул "Истанбул"

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Теги: Истанбул, Федор Кудряшов, контракт, Эммануэль Адебайор



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