В Челябинске суд прекратил дело лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца за публикацию нацистской символики

Суд в Челябинске прекратил дело лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца, возбужденного по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики), за отсутствием состава административного правонарушения.

"То есть, я полностью оправдан", - написал Московец на своей странице в соцсети.

Ранее Василий Московец рассказал Накануне.RU, что в 2014 году близ школы № 51 в Ленинском районе Челябинска заметил намалеванным на заборе один из узнаваемых нацистских символов. Он отослал фото в районную прокуратуру с просьбой разобраться и понудить управляющую компанию закрасить. Тогда же, по его словам, был написан пост на страничке в соцсети с соответствующим содержанием.

Реакции не было все эти годы, однако, буквально на днях Василию Московцу вручили повестку с вызовом в полицию, где ему и была предъявлена ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.