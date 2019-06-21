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Происшествия Челябинская область
Василий Московец (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд прекратил дело лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца за публикацию нацистской символики

Суд в Челябинске прекратил дело лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца, возбужденного по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики), за отсутствием состава административного правонарушения.

"То есть, я полностью оправдан", - написал Московец на своей странице в соцсети.

Ранее Василий Московец рассказал Накануне.RU, что в 2014 году близ школы № 51 в Ленинском районе Челябинска заметил намалеванным на заборе один из узнаваемых нацистских символов. Он отослал фото в районную прокуратуру с просьбой разобраться и понудить управляющую компанию закрасить. Тогда же, по его словам, был написан пост на страничке в соцсети с соответствующим содержанием.

Реакции не было все эти годы, однако, буквально на днях Василию Московцу вручили повестку с вызовом в полицию, где ему и была предъявлена ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

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В Челябинске суд прекратил дело лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца за публикацию нацистской символики

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Теги: Василий Московец, суд, административное дело,



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