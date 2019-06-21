Запуск космической обсерватории "Спектр" на ракете "Протон-М" перенесли

Роскосмос сообщил о переносе запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" из-за проблем с ракетой-носителем. В сообщении корпорации сказано: "При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату".