Запуск космической обсерватории "Спектр" на ракете "Протон-М" перенесли
Роскосмос сообщил о переносе запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" из-за проблем с ракетой-носителем. В сообщении корпорации сказано: "При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату".
#СпектрРГ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 июня 2019 г.
При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание.
Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату. pic.twitter.com/zyftrMT6Ig