Кредиторы банкротят тюменскую сеть АЗС "Нового потока"

"Московский кредитный банк" подал иск о банкротстве ООО "Нью Петрол Тюмень" - сети сети заправок группы "Новый поток" в Тюменской и Курганской областях. На АЗС ранее реализовалось топливо с Антипинского НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

В исковых требованиях говорится о долге в почти 2,6 млрд руб. Иск еще не принят к производству.

Сеть АЗС после остановки завода продолжает работать. После остановки тюменского завода бензин закупается на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже от крупнейших производителей:(Омский НПЗ ("Газпромнефть"), Пермский НПЗ (ЛУКОЙЛ), группа Уфимских НПЗ ("Роснефть"). В апреле текущего года представители "Нью Петрол Тюмень" заявляли о планах расширения сети АЗС на другие регионы Уральского округа.

Напомним, в июле состоятся слушания дела о банкротстве Антипинского НПЗ, иск подал сам завод, долги предприятия оцениваются в 346 млрд руб. Собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие Сбербанка и азербайджанской SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Как сообщало Накануне.RU, в суд поданы иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток". Среди ответчиков - проходящий процедуру банкротства Антипинский НПЗ.