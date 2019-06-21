18 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты думы Екатеринбурга поставили рекорд: поправки в городской бюджет-2019 приняли за пять минут

После двух недель противостояния с администрацией Екатеринбурга, депутаты городской думы на внеочередном заседании всё-таки согласились внести изменения в бюджет муниципалитета на 2019 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Из первоначального варианта убрали статьи расходов, которые служили формальным поводом недовольства народных избранников - 20 млн руб. на печатные СМИ и 100 млн руб. на строительство музея-мемориала труженикам тыла.

Депутаты решили принять корректировку главного финансового документа столицы Среднего Урала без обсуждения. Вопросов к проекту документа тоже не возникло. Всего этот вопрос повестки, которому предшествовали долгие консультации, занял пять минут.

Теперь народные избранники обсуждают, когда им заслушать отчёт главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Мэр, пришедший на заседание, предлагает сделать это в следующий вторник, мотивируя это тем, что осенью начнётся бюджетное планирование на 2020 год. Большинство депутатов, в том числе председатель гордумы Игорь Володин, считают, что документ следует подготовить более подробно и заслушать главу в сентябре.

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Депутаты думы Екатеринбурга поставили рекорд: поправки в городской бюджет-2019 приняли за пять минут

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Теги: дума екатеринбурга, администрация города



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