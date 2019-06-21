В Челябинской области после обращения фельдшера к Путину разработают программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил до 1 сентября разработать региональную программу, предусматривающая обеспечение жильем молодых врачей в сельской местности. Такое поручение глава региона дал по итогам "Прямой линии" президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, к главе государства обратилась сотрудник фельдшерского пункта в поселке Маук Каслинского района, которая пожаловалась на нехватку специалистов. ФАП в поселке не работал больше двух лет. Сейчас в ФАПе три специалиста, включая стоматолога, который приезжает раз в месяц. Несмотря на работу программы "Земский доктор", выпускники медвузов не спешат приезжать в поселок.

"Я считаю, что главная проблема - проблема жилья на селе. Нет благоустроенного жилья. Приезжают специалисты, им нравится село и природа, но возникает вопрос, где жить. Благоустроенного жилья нет, и они уезжают обратно", - рассказала фельдшер.

Президент отметил, что жильем должны заниматься региональные и местные власти. "Они должны предусмотреть деньги на эти цели", - сказал Владимир Путин. Он добавил, что федерация, со своей стороны, выплачивает "подъемные" - 500 тыс. руб. фельдшерам и 1 млн руб. врачам на селе.

По итогам "Прямой линии" Алексей Текслер поручил разработать региональную программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность. Он отметил, что проблема с ФАПами в регионе существует, об этом он говорил в своем обращении к Законодательному Собранию области.

"Вообще, медицина была определена мною на первом месте среди тех вопросов, на которые я обратил внимание. Проблема с ФАПами действительно в регионе существует. У нас из 659 ФАПов 80 % только работают. Причина, почему оставшиеся 20 % сегодня на функционируют, это отсутствие медицинских работников, фельдшеров. Кроме того, в некоторых населенных пунктах физически отсутствуют ФАП. Поставлена мною задача в этом году запустить 24 ФАПов в сельской местности и в ближайшие годы построить ещё 100. Это позволит решить уже в ближайшее время проблему, но это только часть задачи. Лечат не стены, лечат люди, и проблема отсутствия в сельской местности медперсонала должна решаться", - подчеркнул он.

Региональную программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность должны разработать до 1 сентября.

"Такие поручения уже даны. Необходимо сделать программу по привлечению молодых врачей, узких специалистов в сельскую местность и не только. Нужно предпринимать новые неординарные решения, не только помогать в приобретении жилья, возможны и другие инструменты. Например, после отработки определенного стажа на селе, у молодых врачей была возможность получить жилье в другом месте. Будем думать. Уверен, что все вместе мы с этой задачей справимся", - отметил Текслер.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин рассказал, что проблема кадрового дефицита в регионе остается актуальной.

"Для её решения у нас в области успешно работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинские работники получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. В прошлом году по программам были трудоустроены 46 врачей и 29 фельдшеров. В этом году мы рассчитываем трудоустроить не меньшее число специалистов", - сообщил он.