В Челябинской области после обращения фельдшера к Путину разработают программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области после обращения фельдшера к Путину разработают программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил до 1 сентября разработать региональную программу, предусматривающая обеспечение жильем молодых врачей в сельской местности. Такое поручение глава региона дал по итогам "Прямой линии" президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, к главе государства обратилась сотрудник фельдшерского пункта в поселке Маук Каслинского района, которая пожаловалась на нехватку специалистов. ФАП в поселке не работал больше двух лет. Сейчас в ФАПе три специалиста, включая стоматолога, который приезжает раз в месяц. Несмотря на работу программы "Земский доктор", выпускники медвузов не спешат приезжать в поселок.

"Я считаю, что главная проблема - проблема жилья на селе. Нет благоустроенного жилья. Приезжают специалисты, им нравится село и природа, но возникает вопрос, где жить. Благоустроенного жилья нет, и они уезжают обратно", - рассказала фельдшер.

фельдшерско-акушерский пункт в Челябинской области, Владимир Путин, Прямая линия(2019)|Фото: youtube.com

Президент отметил, что жильем должны заниматься региональные и местные власти. "Они должны предусмотреть деньги на эти цели", - сказал Владимир Путин. Он добавил, что федерация, со своей стороны, выплачивает "подъемные" - 500 тыс. руб. фельдшерам и 1 млн руб. врачам на селе.

По итогам "Прямой линии" Алексей Текслер поручил разработать региональную программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность. Он отметил, что проблема с ФАПами в регионе существует, об этом он говорил в своем обращении к Законодательному Собранию области.

"Вообще, медицина была определена мною на первом месте среди тех вопросов, на которые я обратил внимание. Проблема с ФАПами действительно в регионе существует. У нас из 659 ФАПов 80 % только работают. Причина, почему оставшиеся 20 % сегодня на функционируют, это отсутствие медицинских работников, фельдшеров. Кроме того, в некоторых населенных пунктах физически отсутствуют ФАП. Поставлена мною задача в этом году запустить 24 ФАПов в сельской местности и в ближайшие годы построить ещё 100. Это позволит решить уже в ближайшее время проблему, но это только часть задачи. Лечат не стены, лечат люди, и проблема отсутствия в сельской местности медперсонала должна решаться", - подчеркнул он.

Региональную программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность должны разработать до 1 сентября.

"Такие поручения уже даны. Необходимо сделать программу по привлечению молодых врачей, узких специалистов в сельскую местность и не только. Нужно предпринимать новые неординарные решения, не только помогать в приобретении жилья, возможны и другие инструменты. Например, после отработки определенного стажа на селе, у молодых врачей была возможность получить жилье в другом месте. Будем думать. Уверен, что все вместе мы с этой задачей справимся", - отметил Текслер.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин рассказал, что проблема кадрового дефицита в регионе остается актуальной.

"Для её решения у нас в области успешно работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинские работники получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров. В прошлом году по программам были трудоустроены 46 врачей и 29 фельдшеров. В этом году мы рассчитываем трудоустроить не меньшее число специалистов", - сообщил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области после обращения фельдшера к Путину разработают программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фельдшер, врач, здравоохранение, Владимир Путин, Алексей Текслер,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2019 12:45 Мск Медики из южноуральского села пожаловались Путину на отсутствие жилья для молодых специалистов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети