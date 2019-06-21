18 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Борт "ЮТэйра" из-за грозы смог приземлиться в Тюмени только со второго раза

Самолёт ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Екатеринбурга в Тюмень, смог приземлиться в пункте назначения только со второй попытки, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Борт вылетел из столицы Урала в вечером 20 июня. Вскоре он должен был сесть в Тюмени, однако из-за грозы не смог сделать это и вернулся в Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

"Такое решение по правилам безопасности ежедневно принимают тысячи пилотов по всему миру. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и благополучно приземлился в 1:45 21 июня", - добавили в пресс-службе.

Напомним, самолёты перевозчика регулярно попадают в различные неприятности. Например, в январе у одного из ATR-72 задымился двигатель, пассажиров отправили из Тюмени в Ханты-Мансийск лругим лайнером. В апреле борт, летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за того, что стало плохо одному из пассажиров. А на прошлой неделе авиакомпания "из-за технической ошибки" отправила в Тюмень же багаж пассажиров, летевших из Уфы в Екатеринбург.

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Борт "ЮТэйра" из-за грозы смог приземлиться в Тюмени только со второго раза

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Теги: ATR-72, ЮТэйр, гроза



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