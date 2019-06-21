18 Октября 2020
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коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

В заявлении отмечается, что российские паспорта выданы в нарушение Минских соглашений.

При этом не уточняется, какие именно пункты данного соглашения нарушает предоставление российского гражданства жителям Донбасса, передает Regnum.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

14 июня сообщалось, что предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке уже одобрено для 1200 жителей ДНР и ЛНР.

Правительство Украины решило объявить гражданство РФ у жителей ДНР и ЛНР "недействительным" и будет лишать всех соцвыплат тех, кто принял российское гражданство.

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ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ

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Теги: евросоюз, донбасс, паспорта рф



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