СМИ: Трамп передумал атаковать ПВО Ирана

Президент США Дональд Трамп в последний момент передумал атаковать территорию Ирана. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на New York Times, после того как иранская ПВО уничтожила беспилотник ВМС США, Трамп одобрил нанесение ответных ударов по РЛС и ракетным установкам.

Уничтожить эти цели планировалось в 19.00 в четверг, однако в последний момент американский лидер отменил своё решение. Что послужило тому причиной – не уточняется.

Ранее Вашингтон заявил о причастности Тегерана к атаке на танкеры в Ормузском проливе, а после уничтожения беспилотника Трамп заявил о том, что иранцы "совершили большую ошибку", но отказался "много говорить" о возможной ответной военной операции.

Пока Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полёты над воздушным пространством Ирана и прилегающими акваториями.

20 июня иранские военные заявили о том, что сбили над южной частью страны беспилотник, позже сообщив о том, что он был уничтожен системой ПВО собственного производства. Американцы признали потерю машины RQ-4 Global Hawk, но, по их данным, дрон был потерян не над Ираном, а над международными водами Ормузского пролива. Атаку в Пентагоне сочли "неспровоцированной".