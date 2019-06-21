18 Октября 2020
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Онкология, дети, рак (2016) | Фото: abnews.ru

Назван самый смертоносный для россиян вид рака

Самая высокая смертность от онкологии зафиксирована среди тех россиян, кто страдает от рака поджелудочной железы. Таковы данные Минздрава России за 2018 год, передает RT.

Коэффициент летальности этого вида рака составляет 39,9%. Почти такой же – 38,4% - у больных раком печени и внутрипеченочных протоков. При раке пищевода этот показатель 29,9%.

Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9%, при раке глотки — 17,3%.

Телеканал добавляет, что самые низкие показатели летальности были при раке молочной железы — 3%, тела матки — 2,2%, губы — 1%, щитовидной железы — 0,6% и рака кожи (кроме меланомы) — 0,4%.

Всего в прошлом году на диспансерном учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

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Назван самый смертоносный для россиян вид рака

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Теги: рак, онкология, россияне



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