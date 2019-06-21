Квитка: Прямая линия с президентом показала в регионах страны общие проблемные вопросы

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
Депутат Госдумы Иван Квитка (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

Квитка: Прямая линия с президентом показала в регионах страны общие проблемные вопросы

Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы граждан в рамках прямой линии. Прямая линия с президентом Российской Федерации – уникальный способ организации открытого диалога с населением. Кроме того, такой формат общения необходим для точечной координации всех уровней властей. Так прокомментировал итоги прямой линии депутат Государственной думы Иван Квитка.

Глава государства всегда в курсе всех событий и актуальных проблем, озвученных гражданами. "Много вопросов было связано с социальной темой. Поступили жалобы на низкий уровень зарплат, на долгие очереди к врачам, дефицит в регионах узких специалистов-медиков. В ходе прямой линии президент имел возможность публично решить вопрос, обратившись к членам правительства и к главам субъектов Российской Федерации", - отметил депутат.

Квитка заявил, что прямая линия с президентом показала, что в регионах страны общие проблемные вопросы. "На примере Тюменской области была поднята тема обеспечения населения сельских территорий чистой питьевой водой. Владимир Владимирович отметил, что, к сожалению, это проблема всей страны, и доступа к чистой воде не имеют миллионы. Эту задачу в ближайшее время предстоит решать. Было очевидно, что губернатор Тюменской области Александр Моор полностью владеет ситуацией и знает возможности решения вопроса. Уверен, что в кратчайшие сроки реконструкция водопровода в Каскаре будет проведена за счет средств регионального бюджета и привлечения частных инвестиций. Тем более, что эти мероприятия уже были запланированы на 2020 год", – подчеркнул он.

Напомним, президенту поступило более полутора миллионов вопросов. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучали в прямом эфире, остальные будут взяты на особый контроль для исполнения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Квитка: Прямая линия с президентом показала в регионах страны общие проблемные вопросы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иван квитка, прямая линия, проблемные вопросы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети