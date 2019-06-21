Квитка: Прямая линия с президентом показала в регионах страны общие проблемные вопросы

Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы граждан в рамках прямой линии. Прямая линия с президентом Российской Федерации – уникальный способ организации открытого диалога с населением. Кроме того, такой формат общения необходим для точечной координации всех уровней властей. Так прокомментировал итоги прямой линии депутат Государственной думы Иван Квитка.

Глава государства всегда в курсе всех событий и актуальных проблем, озвученных гражданами. "Много вопросов было связано с социальной темой. Поступили жалобы на низкий уровень зарплат, на долгие очереди к врачам, дефицит в регионах узких специалистов-медиков. В ходе прямой линии президент имел возможность публично решить вопрос, обратившись к членам правительства и к главам субъектов Российской Федерации", - отметил депутат.

Квитка заявил, что прямая линия с президентом показала, что в регионах страны общие проблемные вопросы. "На примере Тюменской области была поднята тема обеспечения населения сельских территорий чистой питьевой водой. Владимир Владимирович отметил, что, к сожалению, это проблема всей страны, и доступа к чистой воде не имеют миллионы. Эту задачу в ближайшее время предстоит решать. Было очевидно, что губернатор Тюменской области Александр Моор полностью владеет ситуацией и знает возможности решения вопроса. Уверен, что в кратчайшие сроки реконструкция водопровода в Каскаре будет проведена за счет средств регионального бюджета и привлечения частных инвестиций. Тем более, что эти мероприятия уже были запланированы на 2020 год", – подчеркнул он.

Напомним, президенту поступило более полутора миллионов вопросов. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучали в прямом эфире, остальные будут взяты на особый контроль для исполнения.