Медицинский долгострой программы "Сотрудничество" получил нового подрядчика

Достройкой первой очереди Центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске займется компания "Монолитстрой" из Красноярска. После открытого аукциона со строителями подписан госконтракт на 7,2 млрд руб.

Первая очередь включает в себя блоки А и Б – это 310 коек, 15 отделений, 15 операционных в А-блоке и 360 коек, 8 отделений и 1 операционная в Б-блоке, хозяйственный корпус, гараж, цех утилизации медицинских отходов.

"Сейчас ведется обсуждение технических вопросов начала строительства с подрядчиком. Компания "Монолитстрой" готова приступить к процессу. Срок строительства первой очереди больницы 24 месяца. Предполагаемый срок завершения - 30 июля 2021 года", - рассказал руководитель проекта Александр Макариков.

Во вторую очередь входят блоки В и Г, инфекционный корпус, здание ГО и ЧС. Строительство комплекса к декабрю 2019 г. должна завершить компания "Версо-Монолит". Работы по второй очереди идут по графику, из 975-ти миллионного контракта застройщик освоил 280,6 млн руб.

По словам руководителя нижневартовского межмуниципального КС "Единой России" Владислава Фоменко, завершены работы на третьей очереди объекта - котельной. Акт ввода в эксплуатацию получен 17 июня.

Как сообщало Накануне.RU, больницу в Нижневартовске возводят уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.