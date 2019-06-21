"Собянинский прорыв" повторился: Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушинского тоннеля

В дамбе канала имени Москвы, которую в начале этого года прорвало в районе Тушинского моста, вновь обнаружили течь.

Последствия утечки устраняются, выясняются ее причины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

Последствия "прорыва" оказались серьезней, чем предполагалось изначально. В результате было принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Навигацию на поврежденном участке канала планировали восстановить с 10 июня. Однако к этому времени движение судов в районе Тушинского тоннеля так и не началось.