"Собянинский прорыв" повторился: Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушинского тоннеля

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Москва
провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы (2019) | Фото: пресс-служба ЦОДД

"Собянинский прорыв" повторился: Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушинского тоннеля

В дамбе канала имени Москвы, которую в начале этого года прорвало в районе Тушинского моста, вновь обнаружили течь.

Последствия утечки устраняются, выясняются ее причины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".

Эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

Последствия "прорыва" оказались серьезней, чем предполагалось изначально. В результате было принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Навигацию на поврежденном участке канала планировали восстановить с 10 июня. Однако к этому времени движение судов в районе Тушинского тоннеля так и не началось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Собянинский прорыв" повторился: Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушинского тоннеля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тушинский тоннель, дамба, течь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.04.2019 07:55 Мск "Собянинский прорыв" в тоннеле привел к проблемам с судоходством и миллиардным потерям
Ранее 12.01.2019 09:13 Мск Лужков снял с себя ответственность за подтопление Тушинского тоннеля
Ранее 11.01.2019 18:14 Мск Власти Москвы определили план работ по восстановлению дамбы над Тушинским тоннелем
Ранее 10.01.2019 18:52 Мск Движение по Волоколамскому шоссе возобновили после ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля
Ранее 10.01.2019 17:25 Мск Воду в Тушинском тоннеле Москвы планируют полностью спустить к 18.00 мск
Ранее 10.01.2019 16:42 Мск "Первый обещанный прорыв": столица обсуждает затопление в Тушинском тоннеле
Ранее 10.01.2019 12:19 Мск В Москве частично перекрыто движение по Волоколамскому шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
Ранее 10.01.2019 11:15 Мск В Москве затопило тоннель из-за провала грунта в дамбе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети