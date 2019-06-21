В депкультуры Югры появился новый руководитель

Пост директора департамента культуры Югры занял Артур Латыпов. К исполнению обязанностей он приступает с сегодняшнего дня.

Артур Латыпов назначен на пост директора департамента культуры по итогам общественного отбора и вошел в четверку финалистов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Латыпову 35 лет. Он родился в городе Туймазы республики Башкортостан. Окончил Октябрьское музыкальное училище по специальности "Инструментальное исполнение". В 2011 году получил образование по специальности "Менеджмент организации" в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

Начинал трудовую деятельность преподавателем по классу гитары Октябрьской детской школы искусств №1, впоследствии работал преподавателем в детской школе искусств Югорска. В 2016 г. назначен на должность директора СОШ №5 Югорска, где и работал по настоящее время.

Артур Латыпов в разное время становился победителем муниципального конкурса "Педагог года", конкурса молодежных бизнес-проектов "Путь к успеху" с проектом "Частная музыкальная школа", лауреатом международного фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе".