В Минтрансе поддержали идею Путина включить авиакомпании в соглашение с нефтяниками по топливу

В Министерстве транспорта России поддержали идею Владимира Путина включить авиакеросин и битом в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Необходимо иметь механизм демпфирования цены на авиатопливо, чтобы быть готовым к резким колебаниям на рынке в будущем. Для этого необходимо распространить механизм обратного акциза на авиакеросин, а также на автомобильный битум, чтобы, как совершенно справедливо отметил президент РФ, стоимость наших дорог не взлетела до небес", - заявили в министерстве.

В министерстве транспорта также отметили, что еще в прошлом году предложили ввести разовую компенсации авиакомпаниям в размере 22,5 млрд руб. в связи с резким скачком стоимости авиатоплива. "Это предложение сейчас в правительстве", - отметили в пресс-службе.

Впрочем, цифра в 22,5 млрд руб. удивительным образом коррелирует с суммой в 23,18 млрд руб. именно столько попросили недавно члены Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в качестве дотации из резервного фонда правительства на компенсацию роста цен на топливо в 2017-2108 гг. Попросили вместе с возмещением авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету. Письмо с этими предложениями вице-премьерам Дмитрию Козаку и Юрию Трутневу было направлено еще месяц назад.