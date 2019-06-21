В Минтрансе поддержали идею Путина включить авиакомпании в соглашение с нефтяниками по топливу

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

В Минтрансе поддержали идею Путина включить авиакомпании в соглашение с нефтяниками по топливу

В Министерстве транспорта России поддержали идею Владимира Путина включить авиакеросин и битом в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Необходимо иметь механизм демпфирования цены на авиатопливо, чтобы быть готовым к резким колебаниям на рынке в будущем. Для этого необходимо распространить механизм обратного акциза на авиакеросин, а также на автомобильный битум, чтобы, как совершенно справедливо отметил президент РФ, стоимость наших дорог не взлетела до небес", - заявили в министерстве.

В министерстве транспорта также отметили, что еще в прошлом году предложили ввести разовую компенсации авиакомпаниям в размере 22,5 млрд руб. в связи с резким скачком стоимости авиатоплива. "Это предложение сейчас в правительстве", - отметили в пресс-службе.

Впрочем, цифра в 22,5 млрд руб. удивительным образом коррелирует с суммой в 23,18 млрд руб. именно столько попросили недавно члены Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в качестве дотации из резервного фонда правительства на компенсацию роста цен на топливо в 2017-2108 гг. Попросили вместе с возмещением  авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету. Письмо с этими предложениями вице-премьерам Дмитрию Козаку и Юрию Трутневу было направлено еще месяц назад.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минтрансе поддержали идею Путина включить авиакомпании в соглашение с нефтяниками по топливу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минтранс, топливо, соглашение с нефтяниками, керосин, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети