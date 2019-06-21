18 Октября 2020
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Политика Центральный ФО
дума, документ, депутат, роспись, бюджет, законопроект, закон, ручка (2018) | Фото: Накануне.RU

Оппозиционеры заявили о фальшивых сборщиках подписей в Москве

Оппозиционные политики, которые намерены участвовать в выборах в Мосгордуму, сообщили о том, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, которые никак не связаны со штабами кандидатов.

Таким образом, происходит недоверие к их сборщикам подписей. С подобной проблемой в своих округах столкнулись политики Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

По словам Гудкова, один из сторонников пожаловался на волонтера его штаба – волонтеру задали вопрос о кампании, а тот бросил подписные листы и ушел. Оказалось, что подписные листы ненастоящие. Кроме того, по словам Гудкова, после обзвона базы сторонников выяснилось, что к некоторым в квартиру уже приходили сборщики от него, хотя их туда не направляли.

По словам политика, "это делается для усложнения сбора подписей – люди говорят, что они уже давали подпись за нас, открываемость дверей меньше, соответственно, уменьшается и скорость сбора", сообщают "Ведомости".

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Депутаты будут избираться по 45 округам. Кандидатам нужно собрать до 6 июля, в зависимости от округа, от 4 тыс. до 6 тыс. подписей.

Как сообщалось ранее, кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму обяжут отчитываться о наличии у них драгметаллов. Об этом рассказал замглавы Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, в перечень о публикации доходов кандидатов вносятся изменения, "связанные с тем, что кандидаты должны будут отчитываться о драгоценных металлах, находящихся на счетах".

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Оппозиционеры заявили о фальшивых сборщиках подписей в Москве

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Теги: выборы, подписи, оппозиция



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