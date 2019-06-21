18 Октября 2020
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Выпускница из Екатеринбурга получила 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница физико-математического одиннадцатого класса гимназии №9 Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования, выпускница получила по 100 баллов по таким предметам, как математика, физика и русский язык. Девушка является победителем и призером олимпиад и соревнований регионального, всероссийского уровней по математике, физике в личном и командном первенстве. Выпускница активно участвует в социально-культурных проектах, является претендентом на получение аттестата с отличием о среднем общем образовании.

Кроме того, выпускница профильного информационно-технологического одиннадцатого класса Олеся Субботина из лицея №180 "Полифорум" Екатеринбурга получила 100 баллов по математике и русскому языку.

Всего в городе на сегодняшний день 34 стобалльных результата по итогам ЕГЭ.

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Выпускница из Екатеринбурга получила 300 баллов по ЕГЭ

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Теги: ЕГЭ, экзамены



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