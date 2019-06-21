Рестораторов хотят заставить выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять вина российского производства в меню и указывать их в приоритетном порядке.

Поручение о проработке такой возможности дал вице-премьер Алексей Гордеев. Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить о результатах в кабмин до 18 июля. Данную инициативу уже поддержали в Минсельхозе.

По словам экспертов, данная мера не повлияет на продажи российского вина и не снизит потребление импортной продукции, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, крымские винодельческие предприятия могут остановиться на несколько месяцев из-за нехватки бутылок. Производители стеклянной тары "Русджам" и АО "Кавминстекло" фактически являлись монополистами в регионе. "Кавминстекло" недавно стало частью американского концерна, после чего объявило о прекращении поставок в Крым из-за санкций. Мощностей одного "Русджама" не хватит, чтобы заменить выпавший объем.

Отмечается, что компании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод "понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона в Крыму".

Проблемы у крымских виноделов возникали и раньше. Сообщалось, что в результате разногласий с правительством инкерманские виноделы в 2017 году практически прекратили возделывание винограда на спорных землях.