СМИ: россияне смогут получать пожизненную пенсию

Участники системы индивидуального пенсионного капитала, разработкой которой в настоящее время занимаются Банк России и Минфин, и которая, как предполагается, начнет свою работу в 2020 году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Однако пока остается нерешенным вопрос о принципе вхождения россиян в систему ИПК и о ставке отчислений в нее. Законопроектом предполагается, что участник системы при достижении пенсионного возраста, либо после 30 лет с момента первого взноса, назначается пожизненная негосударственная пенсия. Расчет происходит следующим образом: все накопленные на пенсионном счете деньги умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты, сообщает РБК.

Ранее президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.

Это сделано с условием, что россияне будут подключаться к ИПК добровольно. Таким образом, Минфин и Банк РФ, которые разработали пенсионную модель ИПК, должны будут отказаться от автоподписки, которая предполагала, что все граждане, имеющие накопления, должны были автоматически подключаться к системе. Выйти из нее россияне могли бы только после подачи соответствующего заявления.

Как сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, юридическая часть законопроекта об ИПК готова, и документ после поправок внесут в Госдуму "если не в июне, то в июле".

Ранее министерство финансов не подтвердило информацию о том, что россияне, достигшие предпенсионного возраста, будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК).