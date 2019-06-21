Орешкин: В микрофинансовых организациях складывается ужасная ситуация

Рост на рынке микрофинансовых организаций "пузыря", который связан с неспособностью россиян выплачивать кредиты с высокими процентами, должен прекратиться.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он назвал ситуацию в МФО "ужасной". "Там процентные ставки 1% в день - это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, - они просто их них выбраться не могут", - сказал глава ведомства.

Он высказался за остановку роста "пузыря". Также Орешкин заявил, что надо "смотреть, как работать конкретно с теми людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов".

Министр отметил, что у депутатов Госдумы есть ряд предложений по улучшению ситуации. Их он обещал озвучить "когда придет время", сообщает ТАСС.

Напомним, во время "прямой линии" Владимир Путин, отвечая на вопрос: "когда в России станет легче жить" сообщил, что реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам. Глава государства призвал ЦБ обратить на это внимание: "Нам не нужен пузырь".

Как сообщалось ранее, специалисты выяснили, с какой целью клиенты микрофинансовых организаций берут займы и в каких объемах.

Опрос провела компания "Юником 24". Как оказалось, около 45% клиентов берут займ на неотложные нужды. Около половины опрошенных с доходом ниже 30 тыс. руб. берут деньги в МФЦ для покупки продуктов, товаров для дома и ремонта бытовой техники.

Как говорят в микрофинансовых организациях, клиенты перестали брать деньги "впрок", а занимают ровно столько, сколько необходимо, сообщает РИА "Новости".