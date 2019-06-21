Медики решили проверить Алибасова на психотропные вещества

У продюсера Бари Алибасова медики взяли анализы на психотропные вещества.

Результаты станут известны в ближайшее время, сообщил пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин.

По его словам, днем "произошел конфликт" из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Мухина, по словам пиар-директора, заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".

После этого у Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 72-летний Алибасов несколько недель назад выпил по ошибке жидкость для прочистки труб и получил химический ожог внутренних органов. В реанимации его на несколько дней вводили в медикаментозный сон.

Как сообщалось ранее, по мере реабилитации артист осознает, что поведение его окружения в критической ситуации было, мягко говоря, странным.

Так, Алибасова взбесил сын, 34-летний Бари Алибасов-младший. Дошло до того, что из-за ребенка продюсер решил в очередной раз переписать завещание. "Комсомолка" цитирует Бари: "Ну и пусть зарабатывает (на популярности отца). Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты".

На время медикаментозного сна отца, Алибасов-младший стал практически единственным источником информации о продюсере для прессы. Некоторые комментарии молодого человека вызывали удивление, как и кадры из больничной палаты Бари, появлявшиеся в сети с подачи родственников артиста.

А вот на кого Алибасову денег не жалко, так это на кота Чучу. С животным была странная история – пропажа, махинация с вознаграждением, подложный кот, возвращение блудного Чучи. Теперь Бари не расстается с домашним питомцем, так что не будет ничего странного, если Алибасов завещает часть имущества коту.