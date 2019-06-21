Минстрой опроверг сообщения об увеличении тарифов на отопление

Информация об изменении норматива отопления в зависимости от этажности не соответствует действительности.

Как сообщили в Минстрое, "положений, позволяющих устанавливать разные нормативы в одном доме, нет". Как отметили в министерстве, на сегодняшний день никаких изменений подходов к установлению нормативов ведомство не планирует, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, с 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

Депутат напомнил, что новый норматив должны были внедрить с 2016 года. Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Напомним, Минстрой РФ предлагает отменить обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках. В министерстве уточнили, что определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно.