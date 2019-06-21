Рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро

Курс евро опустился ниже 71 руб.

Это минимум с апреля 2018 года. Курс единой европейской валюты показал отметку 70,985 руб. В апреле прошлого года курс евро снижался до 70,4325 рубля.

Также подешевел американский доллар. Впервые с 1 августа 2018 года его курс опустился ниже 63 руб. — до 62,97 руб./$.

По словам аналитиков, укрепление российской валюты происходит на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Кроме того, инвесторы заинтересовались рублёвым активам после того, как Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25 - 2,5% годовых.

Как сообщалось ранее, успешное размещение Минфином гособлигаций спровоцировало одно из сильнейших в этом году укрепление рубля.

10 апреля биржевой курс доллара опускался до отметки 64,2 руб./$, курс евро доходил до 72,37 руб./€. На фоне затянувшегося перерыва в расширении антироссийских санкций и рекордных цен на нефть иностранные инвесторы активно увеличивали вложения в рублевые активы.

Как сообщил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, действия иностранных игроков определяются снижением санкционных рисков, а также общим условно позитивным настроем на рынке.

Также в пользу укрепления рубля выступают высокие цены на нефть.