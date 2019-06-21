Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Москвой в период действующих санкций смягчились.

"Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения, - подчеркнул глава государства. По его словам, если санкции недейственны, "тогда, наверное, их необходимо отменить".

Также Земан в очередной раз повторил свою позицию по Крыму. По его словам, Украине и части международного сообщества, которое отрицает данный факт, необходимо с ним смириться, считает он, сообщает ТАСС.

Тем временем, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский снова выступил за ужесточение ограничительных мер против Кремля. По его мнению, из-за этого Россия отдаст Украине Крым, а Донбасссогласится на условия Киева.

Он подчеркнул, что санкции - это единственный рычаг давления на Россию, и добавил, что санкции также являются дипломатическим инструментом для прекращения огня.

Между тем, 20 июня Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Комитет постоянных представителей ЕС еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что агропромышленный сектор Евросоюза оправился от введенных Россией в 2014 году контрсанкций. При этом она не указала точных данных о потерях европейского производства от санкций и не оценила ущерба от российского эмбарго с 2014 года.