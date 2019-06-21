Против протестующих в Тбилиси применили резиновые пули

Грузинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили акцию протеста у здания парламента страны.

Правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом из внутреннего двора здания. Это позволило оттеснить протестующих, однако стычки продолжаются, сообщает РБК.

Кроме того, полицейские стреляют в воздух, чтобы разогнать акцию протеста возле, сообщает ТАСС.

Минздрав страны сообщил о 52 пострадавших во время митинга.

Напомним, конфликт начался с того, как в Тбилиси стартовала Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, это очень не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Ему и членам делегации удалось покинуть здание.