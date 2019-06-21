В Тбилиси оппозиция штурмует здание парламента

В Тбилиси радикально настроенные граждане и члены оппозиции штурмуют здание парламента Грузии, об этом пишет РИА "Новости".

Несколько человек прорвались в здание, несколько - во внутренний двор. Люди требуют отставки членов правительства, полиция пока их удерживает и не применяет против радикально настроенной толпы специальные средства.

Конфликт начался с того, как в Тбилиси началась Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, это очень не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Ему и членам делегации удалось покинуть здание.

Сейчас число участников достигло около тысячи человек, митингующие перекрыли проспект Руставели. На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника.