Новый руководитель зауральской полиции рассказал, как катается на велосипеде по улицам

Недавно назначенный начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов провел свою первую пресс-конференцию для журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Свинов пришел на встречу с прессой в приподнятом настроении. Полковнику удалось настроить "акул пера" на положительный лад. Общаясь с прессой, он рассказал о своих буднях. Свинов отметил, что очень любит спорт, не курит, практически не употребляет алкоголь, плавает в бассейне и катается по улицам на велосипеде. Он отметил, что в статусе велосипедиста наблюдает за своими сотрудниками на улицах, часто подъезжает к ним, представляется и заводит общение.

По словам Свинова, рядовые работники полиции не всегда узнают своего начальника, иногда приходится объяснять. Это связано с тем, что главный полицейский региона совсем недавно приехал в Курган и начал руководить ведомством.

Дмитрий Свинов, не скрывая, сообщил, что в Зауралье на сегодняшний день регистрируется большое количество интернет-мошенничеств, краж с банковских счетов жителей области и наркопреступлений.

"Принято решение об увеличении количества сотрудников службы 02, в районах области вводится патрульно-постовая служба, изменен порядок работы с обращениями, поступившими на телефон доверия МВД", - отметил Свинов.

Он добавил, что в выходные дни улицы городов и районов патрулируют усиленные наряды полиции - уже после двух таких рейдов задержаны 8 человек, которые были в розыске, составлено более 150 административных протоколов, связанных с нарушением общественного порядка и нарушением миграционного законодательства.

С января по май этого года в регионе раскрыто более 4 тыс. преступлений. Из них более 800 - это особо тяжкие.