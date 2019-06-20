18 Октября 2020
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Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания России по развитию гражданского общества и религиозных организаций (2017) | Фото: Накануне.RU

В Грузии радикалы окружили здание парламента и напали на депутата Госдумы Гаврилова

В Грузии напали на депутата Государственной думы Сергея Гаврилова, об этом пишет "Интерфакс".

Парламентарий приехал в Тбилиси на открытие Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинская оппозиция возмутилась тем, что депутат сел в кресло спикера парламента и открыл заседание. После этого оппозиционные грузинские депутаты вышли из зала.

Спустя время в зал ворвались радикалы и начали обливать Гаврилова водой, после пытались отнять документы.

В МИД России уже прокомментировали выходку грузинских радикалов, выразив возмущение.

Гаврилов смог покинуть здание парламента, которое окружила толпа радикалов.

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В Грузии радикалы окружили здание парламента и напали на депутата Госдумы Гаврилова

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Теги: Сергей Гаврилов, Тбилиси, Грузия, радикалы, нападение, парламент



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