В Грузии радикалы окружили здание парламента и напали на депутата Госдумы Гаврилова

В Грузии напали на депутата Государственной думы Сергея Гаврилова, об этом пишет "Интерфакс".

Парламентарий приехал в Тбилиси на открытие Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинская оппозиция возмутилась тем, что депутат сел в кресло спикера парламента и открыл заседание. После этого оппозиционные грузинские депутаты вышли из зала.

Спустя время в зал ворвались радикалы и начали обливать Гаврилова водой, после пытались отнять документы.

В МИД России уже прокомментировали выходку грузинских радикалов, выразив возмущение.

Гаврилов смог покинуть здание парламента, которое окружила толпа радикалов.