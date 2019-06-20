18 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
памятник ельцину (2013) | Фото: Накануне.RU

Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор

Игорь Щука, который, по данным следствия, пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, оправдан за недостаточностью улик, об этом Накануне.RU сообщили в партии "Другая Россия".

Как сообщалось, 7 ноября 2017 г., в день столетия революции, Игорь Щука якобы провел акцию с попыткой поджога памятника Ельцину в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 214 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ (вандализм и покушение на преступление) и назначен год исправительных работ.

В феврале этого года Смоленский суд приговорил Щуку, который в ноябре 2017 г. якобы пытался поджечь памятник, к году в колонии-поселении. Его судили за уклонение от обязательных работ, назначенных ранее за предполагаемую акцию у "Ельцин-центра".

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Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор

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Теги: памятник Борису Ельцину, Игорь Щука, поджигатель, приговор



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