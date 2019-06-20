В Екатеринбурге начнется суд над извергом, который насиловал, убивал и грабил людей

В Екатеринбурге будут судить 45-летнего мужчину, который обвиняется в двойном убийстве, изнасиловании и разбое.

С августа по сентябрь прошлого года злоумышленник в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском сделал пострадавшими четырех женщин, одного мужчину и малолетнюю девочку 2009 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Одна из женщин и девочка погибли от причиненных телесных повреждений.

Мужчина орудовал молотком и разводным ключом. После избиений обвиняемый похищал у них ценное имущество и деньги.